Amiu in azione per la festa di San Nicola: pulizia sui moli e nelle aree pedonali

Operatori di Amiu Puglia e Multiservizi al lavoro per la pulizia delle strade e delle aree pedonali dove in questi giorni sono in corso i festeggiamenti della festa patronale.

Questa mattina sono state lavate le aree dei due moli, San Nicola e Sant’Antonio, lungomare Imperatore Augusto e corso Vittorio Emanuele. Si è provveduto, inoltre, alla rimozione di tutti i cassonetti lungo il percorso del corteo.

Gli operai della Multiservizi, invece, hanno lavorato in questi giorni sulla manutenzione del verde, con un’attenzione particolare alla muraglia di via Venezia dove è stato operato il diserbo della paretaria nella parte esterna che si affaccia sul lungomare Imperatore Augusto.