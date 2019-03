Bari vecchia celebra San Giuseppe: la processione sfila per i vicoli del borgo antico

Si è rinnovata martedì pomeriggio a Bari vecchia la tradizionale processione in onore di San Giuseppe. Nonostante la leggera pioggia, dopo la messa officata da don Nicola Bux nell'omonima chiesa, la statua del Santo ha attraversato i vicoli del borgo antico, sostando nelle nelle chiese dei Santi Medici, di San Marco dei Veneziani e Sant'Anna, per poi raggiungere piazza Chiurlia accolta dai fuochi d'artificio. Alle celebrazioni hanno partecipato i presidenti delle varie confraternite religiose, e, in rappresentanza del Comune di Bari, la presidente del Municipio I Micaela Paparella.



Gallery