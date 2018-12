Festa di San Nicola ed accensione dell'Albero di Natale: bus e navette aggiuntive per raggiungere il centro

In vista del 6 dicembre, giornata dedicata ai festeggiamenti di San Nicola e all'accensione dell'Albero di Natale in piazza del Ferrarese, l'Amtab ha predisposto un potenziamento del servizio di trasporto pubblico con più navette e Park& Ride.

In particolare, la mavetta “A” effettuerà la prima partenza dall’area di sosta Vittorio Veneto (lato terra) alle ore 04:00. Prevista anche una maggiorazione delle corse ordinariamente effettuate dalle navette “A”, “B”, “C”, “E” dalle ore 17.30 alle ore 23.00.

Fiaccolata Nicolaiana, possibili ritardi per i bus

Sempre per il 6 dicembre, è prevista la tradizionale Fiaccolata Nicolaiana all'alba: dalle 5 fino al termine del passaggio dei partecipanti, potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe o interessate dalla corsa

In particolare, qui di seguito, i diversi percorsi previsti:

1° gruppo: complanare viale Einaudi, viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della

Repubblica, viale Unità D’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza Luigi Di Savoia, via De

Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza

Massari;

2° gruppo: pineta San Francesco, viale mercadante, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via

Adriatico, lungomare Starita, corso Vittorio Veneto, piazza Massari;

3° gruppo: via San Francesco d’Assisi, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi,

lungomare N. Sauro, lungomare A. di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio

Emanuele II, piazza Massari.

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione