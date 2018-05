Festa di San Nicola: parcheggi, navette e deviazioni di percorso per i bus Amtab

Per i giorni della festa patronale di San Nicola, in programma il 6, 7, 8 e 9 maggio, è stato approntato un piano della mobilità e della sosta con alcune variazioni dei percorsi degli autobus e la disponibilità di nuove aree di sosta.

In totale sono oltre 5000 i posti auto disponibili nei park&ride cittadini e nella aree di sosta attrezzate nelle aree decentrate nella città.

Le navette saranno a disposizione dei cittadini, a partire da domenica 6 maggio, dalle ore 7 alle 2.

Quest’anno a disposizione di tutti i cittadini sarà attivo anche il quarto parcheggio di scambio, il Polipark, collegato con piazza Moro attraverso la navetta E.

Per i residenti possessori di contrassegno Ztl e ZsrD (città vecchia) sarà disponibile il parcheggio gratuito presso la banchina Massi, all’interno del Porto, come già sperimentato per il villaggio di Coldiretti.

Le principali novità

• Variazione di percorso delle linee : 1,2,2/,4,10,12,20/,22,27 e 42

• Modalità di fruizione e variazione di percorso delle navette Park&ride “A”,”B”,”C” “E”

• Posticipo delle ultime partenze alle ore 24.00 delle linee 1,2,2/,3,4,6,7,10,11, 11/,12, 13, 19, 20, 21, 22, 27, 53 e alle ore 2.00 delle navette “A”,”B”, “C” ed “E”.

• Doppio senso di circolazione sulla piazza Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via F. Crispi (dal civ. 45 al 75) dalle ore 17.00 del 7 maggio fino al termine delle esigenze.

• La navetta AB (serale/notturna) effettua regolarmente servizio nella serata del 06/05/18 (potenziando le navette A e B), mentre viene surrogata dalle Navette A e B potenziate nelle serate del 7, 8, e 9 maggio 2018.

• Tutti i park&ride cittadini saranno aperti e disponibili a partire dalla giornata di domenica 6 maggio e collegati con il centro cittadino attraverso le navette A,B,C,E.

In occasione dei festeggiamenti in onore di S.Nicola ed in seguito all’Ordinanza della Ripartizione Polizia Municipale dal giorno domenica 6 maggio 2018, da inizio a fine servizio, i bus delle linee 1,2,2/,4,10,12, 14,20/, 22, 27, 42 e le navette dei Park&Ride “A,B,C dovranno effettuare le seguenti variazione di percorso:



7 MAGGIO

NAVETTA A

Dalle ore 7.00 alle ore 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

In partenza da P&R FBN/Quasimodo: i bus dovranno proseguire per c.so V. Veneto, via Pizzoli, effettuare l’intero perimetro di p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so V.Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, inversione e ritorno in via Portoghese, viale Orlando, c.so V. Veneto, P&R FBN

NAVETTA B

Dalle ore 7.00 alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

In partenza P&R Pane e Pomodoro: c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti (capolinea)

In partenza da via Cognetti: c.so Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi), c.so Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, c.so Trieste, P&R Pane e Pomodoro.

NAVETTA C

Dalle ore 07.00 alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

In partenza P&R Largo 2 Giugno: viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, p.zza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, c.so Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, viale della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza, P&R Largo 2 Giugno.

NAVETTA E – Polipark

Dalle ore 07.00 alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

CIRCOLARE p.zza Moro, davanti InfoPoint, via Crisanzio, Mutua Cesare Pozzo, via Quintino Sella, via Capruzzi, fronte Ennio, viale Ennio (fronte Chiesa), viale Ennio (Policlinico), viale Orazio Flacco, fronte 4/A, viale Orazio Flacco, fronte 22, Via Cotugno, 1, VIA SOLARINO (P&R POLIPARK), viale Pasteur, lato Edicola, Viale Pasteur, via Cifarelli (Conservatorio), c.so Italia, p.zza Moro, davanti InfoPoint (B)

VARIAZIONE PERCORSO AUTOBUS

LINEA 1 – (Capolinea in p.zza Moro)

 Direzione S.Spirito: P.zza Moro, via A. da Bari, via Piccinni con ripresa del percorso ordinario

 Direzione p.zza Moro: giunti in p.zza Garibaldi dovranno proseguire per via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia e p.zza Moro.

LINEA 2

 Direzione C.S. Polivalente: giunti a p.zza L. di Savoia i bus dovranno proseguire in via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione Piscine Comunali: percorso ordinario

LINEA 2/

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Carulli dovranno proseguire per via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so V. Veneto con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in corso V. Veneto, dovranno svoltare in via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 4

Percorsi ordinari con Capolinea di attestazione in via Cognetti

LINEA 10

 Direzione p.co Domingo: percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in sottovia L. di Savoia, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 12

 Direzione Torre a Mare: p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto al ponte Garibaldi), c.so Trieste con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione p.zza Moro: giunti in c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro

LINEA 20/

 Direzione Varco Dogana: giunti in via Piccinni, dovranno proseguire per piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, c.so V.Veneto, Varco delle Vittorie, interno Porto, Varco Dogana.

 Direzione p.zza Moro: Varco Dogana, interno porto, c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro

LINEE 22 e 27

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Piccinni, dovranno proseguire per piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, c.so V. Veneto, con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

 Proveniente dalle Piscine Comunali: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

LINEA 42

 Direzione Piscine Comunali: c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B.Regina, c.so V. Veneto con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione P&R Pane e Pomodoro: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi) c.so Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestero, C.so Trieste, P&R Pane e Pomodoro.

8 MAGGIO

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE NAVETTE PARK&RIDE A,B,C,E

NAVETTA B

Dalle ore 7.00 alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

In partenza P&R Pane e Pomodoro: c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti (capolinea)

In partenza da via Cognetti: c.so Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi), c.so Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, c.so Trieste, P&R Pane e Pomodoro.

NAVETTA C

Dalle ore 07.00 alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

In partenza P&R Largo 2 Giugno: viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, p.zza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, c.so Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, viale della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza, P&R Largo 2 Giugno.

NAVETTA E – Polipark

Dalle ore 07.00 alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

CIRCOLARE p.zza Moro, davanti InfoPoint, via Crisanzio, Mutua Cesare Pozzo, via Quintino Sella, via Capruzzi, fronte Ennio, viale Ennio (fronte Chiesa), viale Ennio (Policlinico), viale Orazio Flacco, fronte 4/A, viale Orazio Flacco, fronte 22, via Cotugno, 1, via Solarino (P&R POLIPARK), viale Pasteur, lato Edicola, viale Pasteur, via Cifarelli (Conservatorio), c.so Italia, p.zza Moro, davanti InfoPoint (B)

 NAVETTA MARISABELLA

Dalle ore 02.30 alle 24.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze, sarà attiva una navetta di collegamento tra l’ansa di Marisabella e il varco Dogana, con percorso interno Porto a servizio dei pellegrini, con servizio continuo e comunque secondo esigenze.

LINEA 1 – (Capolinea in p.zza Moro)

 Direzione S.Spirito: p.zza Moro, via A. da Bari, via Piccinni con ripresa del percorso ordinario

 Direzione p.zza Moro: giunti in p.zza Garibaldi, dovranno proseguire per via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia e p.zza Moro.

LINEA 2

 Direzione C.S. Polivalente: giunti a p.zza L. di Savoia i bus dovranno proseguire in via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione Piscine Comunali: percorso ordinario

LINEA 2/

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Carulli dovranno proseguire per via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so V. Veneto con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in corso V. Veneto, dovranno svoltare in via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 4 - Capolinea in via Cognetti

• Da inizio servizio alle ore 20.00 percorsi ordinari con capolinea in via Cognetti

• Dalle ore 20.00 a fine servizio i bus giunti in P.zza L. di Savoia, dovranno svoltare in via Carulli, c.so Cavour, effettuando il capolinea in c.so Cavour n° 209, in prossimità del Cavalcavia XX Settembre, con ripresa del percorso ordinario

LINEA 10

 Direzione p.co Domingo: percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in sottovia L. di Savoia, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 12

 Direzione Torre a Mare: p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto al ponte Garibaldi), c.so Trieste con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione p.zza Moro: giunti in c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro

LINEA 14

 Direzione Zona Industriale: percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in sottovia L. di Savoia, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 20/

 Direzione Varco Dogana: giunti in via Piccinni, dovranno proseguire per piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, c.so V. Veneto, Varco delle Vittorie, interno Porto, Varco Dogana.

 Direzione p.zza Moro: Varco Dogana, interno porto, c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro

LINEA 25

 Direzione Zona Industriale: in partenza da p.zza Carabellese, svoltare a destra in via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario

 Direzione C.S. Polivalente: percorso ordinario.

LINEE 22 e 27

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Piccinni, dovranno proseguire per piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, c.so V. Veneto, con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

 Proveniente dalle Piscine Comunali: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

LINEA 42

 Direzione Piscine Comunali: c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B.Regina, c.so V. Veneto con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione P&R Pane e Pomodoro: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi) c.so Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestero, C.so Trieste, P&R Pane e Pomodoro.

Tutte le fermate esistenti lungo queste variazioni di percorso saranno mantenute. In via Dalmazia, inoltre, dovranno essere effettuate le fermate in corrispondenza di quelle ubicate sul Lungomare Nazario Sauro.

LINEE 2, 2/, 14

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in via Carulli, dovranno proseguire per il sottovia L. di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire in via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 10

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in via Dei Mille, a destra via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario

 Direzione p.co Domingo: giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire in via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 12

 I bus effettueranno lo stesso percorso del 12 barrato in andata e ritorno

LINEA 25

 La corsa delle ore 14.15 proveniente dalla Zona Industriale dovrà essere limitata a pizza L. di Savoia

9 MAGGIO

• Posticipo delle ultime partenze alle ore 24.00 delle linee 1,2,2/,3,4,6,7,10,11, 11/,12, 13, 19, 20, 21, 22, 27, 53 e alle 2.00 delle navette A,B,C,E

NAVETTA A

Da inizio servizio alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

In partenza da P&R FBN/Quasimodo: i bus dovranno proseguire per c.so V. Veneto, via Pizzoli, effettuare l’intero perimetro di p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so V.Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, inversione e ritorno in via Portoghese, viale Orlando, c.so V. Veneto, P&R FBN

NAVETTA B

Da inizio servizio alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

In partenza P&R Pane e Pomodoro: c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, cso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti (capolinea)

In partenza da via Cognetti: c.so Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi), c.so Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, c.so Trieste, P&R Pane e Pomodoro.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 durante i fuochi pirotecnici, i bus del P&R di Pane e Pomodoro dovranno rimanere fermi, salvo nuove disposizioni della Polizia Municipale.

NAVETTA C

Dalle ore 07.00 alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

In partenza P&R Largo 2 Giugno: viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, p.zza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, c.so Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, viale della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza, P&R Largo 2 Giugno.

NAVETTA E – Polipark

Dalle ore 7.00 alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze:

CIRCOLARE - p.zza Moro, davanti InfoPoint, via Crisanzio, Mutua Cesare Pozzo, via Quintino Sella, via Capruzzi, fronte Ennio, viale Ennio (fronte Chiesa), viale Ennio (Policlinico), viale Orazio Flacco, fronte 4/A, viale Orazio Flacco, fronte 22, Via Cotugno, 1, VIA SOLARINO (P&R POLIPARK), viale Pasteur, lato Edicola, Viale Pasteur, via Cifarelli (Conservatorio), c.so Italia, p.zza Moro, davanti InfoPoint (B)

LINEA 1 – (Capolinea in p.zza Moro)

 Direzione S. Spirito: p.zza Moro, via A. da Bari, via Piccinni con ripresa del percorso ordinario

 Direzione p.zza Moro: giunti in p.zza Garibaldi dovranno proseguire per via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia e p.zza Moro.

LINEA 2

 Direzione C.S. Polivalente: giunti a p.zza L. di Savoia i bus dovranno proseguire in via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione Piscine Comunali: percorso ordinario

LINEA 2/

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Carulli dovranno proseguire per via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so V. Veneto con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in corso V. Veneto, dovranno svoltare in via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 4 – Capolinea in via Cognetti

• Percorsi ordinari con capolinea in via Cognetti

LINEA 10

 Direzione p.co Domingo: percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in sottovia L. di Savoia, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 12

 Direzione Torre a Mare: p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto al ponte Garibaldi), c.so Trieste con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione p.zza Moro: giunti in c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro

LINEA 14

 Direzione Zona Industriale: percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: … giunti in sottovia L. di Savoia, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 20/

 Direzione Varco Dogana: giunti in via Piccinni, dovranno proseguire per piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, c.so V. Veneto, Varco delle Vittorie, interno Porto, Varco Dogana.

 Direzione p.zza Moro: Varco Dogana, interno porto, c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro

LINEA 25

 Direzione Zona Industriale: in partenza da p.zza Carabellese, svoltare a destra in via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario

 Direzione C.S. Polivalente: percorso ordinario.

LINEE 22 e 27

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Piccinni, dovranno proseguire per piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, c.so V. Veneto, con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

 Proveniente dalle Piscine Comunali: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

LINEA 42

 Direzione Piscine Comunali: c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so V. Veneto con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione P&R Pane e Pomodoro: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi) c.so Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestero, C.so Trieste, P&R Pane e Pomodoro.

Tutte le fermate esistenti lungo queste variazioni di percorso saranno mantenute. In via Dalmazia, inoltre, dovranno essere effettuate le fermate in corrispondenza di quelle ubicate sul Lungomare Nazario Sauro.

PERCORSI SCOLASTICI

Graf. 2362

La corsa delle ore 7.00, giunta in via Crispi, svolterà in via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Carulli con ripresa del percorso Ordinario

Le corse delle ore 13.05 e 14.20 in partenza da viale Einaudi, giunte al sottovia di p.zza L. di Savoia, dovranno svoltare a sinistra per via Carulli, via Melo, p.zza Moro, via A. da Bari, via Piccinni con ripresa del percorso ordinario.

AREE DI SOSTA

PARK&RIDE

Vittorio Veneto - lato mare e lato terra

Pane e Pomodoro – lato terra e lato mare

Largo 2 Giugno

Polipark

Banchina Massi Porto– gratuito per possessori pass ZTL e ZrsrD dal 6 al 9 maggio H24

PARCHEGGIO

Area mercato ex Tennis – di fronte piscine comunali

Capolinea Amtab – piscine comunali

Viale Orlando

Complanare Guardia di Finanza

Via Di Maratona.