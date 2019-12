Conto alla rovescia per San Nicola e l'albero di Natale di piazza Ferrarese: bus e navette per raggiungere il centro in festa

E' praticamente terminato il contro alla rovescia per il 6 dicembre, giorno della Festa di San Nicola e del via ufficiale alle Festività Natalizie con l'accensione del grande albero allestito in piazza Ferrarese da Amgas srl. Occhi puntati, a partire dalle 20.30, sul grande albero alto 14 metri e illuminato con centomila led, collocato nella piazza simbolo del borgo antico. La Festa riguarderà anche il teatro Piccinni che festeggia la sua riapertura con una maratona di musica e teatro aperta a tutti i baresi.

Per consentire lo svolgersi degli eventi in programma e favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, nelle giornate di giovedì 5, e venerdì 6 dicembre, l’Amtab ha predisposto variazioni di percorso per le linee dei bus urbani 2/ e 42 e per le navette A, B e AB nella fascia oraria compresa tra le ore 15 e le 24, come di seguito indicato:

Linea 2/: i bus in partenza dalle Piscine comunali, giunti in piazza Massari, dovranno svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, con ripresa del percorso ordinario. I bus in partenza da via Conenna, giunti in corso Cavour, dovranno svoltare a sinistra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

Linea 42: i bus in partenza dalle Piscine comunali, giunti in piazza Massari, dovranno svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, con ripresa del percorso ordinario. I bus in partenza dal Park & Ride Pane e Pomodoro, giunti su lungomare Araldo di Crollalanza dovranno svoltare a sinistra per corso Cavour, via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

Navetta “A”. i bus in partenza dal Park & Ride FBN, giunti su lungomare Imperatore Augusto, proseguiranno per corso Cavour, via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

Navetta “B”: i bus in partenza Piazza Massari: dovranno svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste, (P&R Pane Pomodoro) lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, Piazza Massari.

Navetta “AB”: i bus in partenza dal Park & Ride FBN, giunti in piazza Massari, dovranno svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, Via Ballestrero, corso Trieste, (P&R Pane Pomodoro) lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario.