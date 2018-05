Disegni, preghiere e processioni in mare: i baresi mostrano la devozione a San Nicola

Tra disegni con i gessetti, preghiere, bancarelle e la tradizionale processione in mare - con le barche che seguono l'imbarcazione 'Nicolaus' con la statua del Santo -, la città di Bari ha mostrato la sua devozione a San Nicola. Camminando tra i vicoli della città Vecchia, sul lungomare e per il centro Murattiano, si scoprono tanti i segni che mostrano la devozione del popolo al vescovo di Myra. Ve li proponiamo nel video, insieme alla poesia di Vito Signorile in cui si racconta uno dei miracoli più conosciuti del Santo patrono barese, la 'Dote delle tre spose'.