Festa di San Nicola: divieti e strade chiuse al traffico il 6 maggio

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare Imperatore Augusto;

b. piazzale C. Colombo;

c. piazza della Libertà, lato prospiciente la piazza Massari;

Dalle ore 06.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine del esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul lungomare Imperatore Augusto, eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola;

Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. molo S. Nicola;

b. via De’ Gironda, esclusivamente per l’area antistante la Chiesa di S. Michele;

c. largo Albicocca;

d. strada Santa Maria del Buonconsiglio;

e. largo Annunziata;

Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine della rievocazione del corteo, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. molo S. Nicola;

b. piazza dell’Odegitria;

c. largo Albicocca;

d. strada dei Gesuiti;

e. strada S. Marco;

f. strada Santa Maria del Buonconsiglio;

g. largo Annunziata;

Dalle ore 19.30 alle ore 22.00, al passaggio della “RIEVOCAZIONE DELLO SBARCO E DELLA CONSEGNA DELLE OSSA DI SAN NICOLA”, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

molo S. Nicola, lung.re A. Di Crollalanza, da piazzale IV Novembre a piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, strada Fragigena, strada Palazzo di Città, vico dei Gesuiti, strada dei Gesuiti, strada S. Totaro, piazzetta Sant’Anselmo, strada S. Marco, strada del Carmine, via delle Crociate, piazzetta 62 Marinai, strada Arco Spirito Santo, largo Annunziata, vico Forno S. Scolastica, strada S. Maria del Buonconsiglio, piazza S. Pietro, via Santa Teresa delle Donne, via Pier l’Eremita, strada S. Chiara, strada Tresca, strada Dietro Tresca, strada del Carmine, piazzetta Bisanzio e Rainaldo, piazza dell’Odegitria, strada dei Dottula, via Ronchi, strada dei Bianchi Dottula, largo Albicocca, strada Casamassimi, strada S. Sebastiano, strada Tresca Vecchia, largo Chiurlia, via Roberto il Guiscardo, strada San Benedetto, strada De’ Gironda (Chiesa di San Michele);

PROVE DEL CORTEO

Dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno 7 maggio 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari;

b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;