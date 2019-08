Giocolieri, illusionisti e mangiafuoco: Bari Vecchia capitale degli artisti di strada con il Festival B-Arts

Dal fachiro al mangiafuoco, dai giocolieri ai piccoli e coinvolgenti spettacoli di teatro: proseguono gli show del Festival B.arts, la kermesse degli artisti di strada in programma da venerdì a oggi. L'evento, organizzato da Trik&Ballak nell'ambito della Festa del Mare, si svolge in diverse postazioni della città vecchia, tra piazza del Ferrarese e piazza Mercantile. Illusionisti e fantasisti catturano l'attenzione dei passanti, tra giochi, magie ed equilibrismi, in un'atmosfera di festa e spensieratezza. In tanti, tra turisti e baresi, si sono fermati a guardare, incuriosendosi o trattenendo il fiato mentre guardavano un gioco di prestigio: l'arte di strada sa catturare l'attenzione di grandi e piccoli, per uno spettacolo senza tempo.