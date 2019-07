Mentana, Travaglio e Tronchetti Provera: gran finale per l'ultima giornata de 'Il Libro Possibile'

Sarà un'ultima giornata di grandi firme per la diciottesima edizione del festival 'Il Libro Possibile' di Polignano: dopo un venerdì ricco di appuntamenti e dibattiti, con la presenza, tra gli altri, di Roberto Saviano, Carlo Cottarelli e Carlo Freccero, il sabato conclusivo vedrà una parata di protagonisti del giornalismo, dell'imprenditoria, dello spettacolo e della cultura.

Il calendario d'incontri d'eccezione, per l'appuntamento organizzato con il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Polignano a Mare e del main sponsor Gruppo Pirelli, vedrà impegnate, come da tradizione, le sei location di Aldo Moro, piazza San Benedetto, piazza dell’Orologio, vico Porto Raguseo, Balconata Santa Candida e via Mulini. Da non perdere il dibattito su 'Il passo dell'umanità' con il Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera e il direttore del TgLa7, Enrico Mentana che risponderanno alle domande del pubblico moderati dal comico Dario Vergassola.

Affascinante è il percoso sul cyberspazio per l'ultimo appuntamento del workshop ‘Al passo con i tempi dell’Europa: innovazione, scienza e tecnica’. Il focus vede protagonisti in piazza San Benedetto Sam Habibi Minelli, project manager del GruppoMeta, leader nel settore dell’innovazione culturale, e il giurista Michele Ainis, autore de 'Il regno dell’Uroboro', in un incontro presentato da Giuseppe Cruciani. Di rilievo anche il focus d'attualità con il presidente della rai marcello Foa, il parlamentare del M5S Gianluigi Paragone e l'arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Francesco Cacucci. Si parlerà anche di storie di mafia nei libri di Marco Travaglio, Giuliano Foschini e Carlo Bonini. Sguardo anche sull'imprenditoria e le eccellenze con Brunello Cucinelli e Oscar Farinetti.