Fiera del Levante, al via l'edizione numero 83: oggi l'inaugurazione con il premier Conte

Prende il via questa mattina, con la cerimonia inaugurale alla presenza del premier Conte, l'83esima edizione della Fiera del Levante.

Il presidente del Consiglio è atteso a Bari intorno alle 10.20. Secondo quanto annunciato, alla cerimonia parteciperanno anche Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Teresa Bellanova, Ministra per le politiche agricole, alimentari e forestali e Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

Orari e biglietti per la Fiera: le informazioni utili

La Campionaria generale internazionale aprirà oggi al pubblico a partire dalle ore 15 e resterà aperta fino al 22 settembre. Il biglietto ha un costo di 3 euro. Avranno il diritto a uno sconto del 50% gli over 65, previa esibizione di un documento di riconoscimento e (per un massimo di una persona per auto) coloro che si serviranno del servizio Park&Ride, previo ritiro del coupon rilasciato presso il parcheggio. Ingresso gratuito per chi arriva in bici.