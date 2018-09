Tra viali e padiglioni, allestimenti in corso per la Fiera: sabato l'inaugurazione

Fervono i preparativi in vista della 82esima edizione della Fiera del Levante. Il conto alla rovescia per l'inaugurazione è già partito: l'appuntamento è per sanato prossimo, 8 settembre. Alla cerimonia di apertura sarà presente anche il premier, Giuseppe Conte. Intanto tra viali e padiglioni, si lavora per l'allestimento degli stand espositivi.

