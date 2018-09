Fiera del Levante 2018, autobus speciali con le Ferrovie Appulo Lucane

Anche quest’anno, in concomitanza con la 82ma edizione della Fiera del Levante, dall’8 al 16 settembre, le Ferrovie Appulo Lucane hanno istituito corse bus speciali da Matera, Gravina, Altamura, Toritto, Grumo Appula, Binetto, Bitetto, Palo del Colle, Modugno per Bari con capolinea nel piazzale Vittorio Emanuele III, di fronte all’ingresso monumentale della Fiera (lato mare). Nei giorni 15 e 16 sono state istituite anche corse dirette da Matera a Bari e viceversa. Fal ricorda che sulle corse speciali da e per la Fiera del Levante non è valido alcun tipo di abbonamento. Info e orari dettagliati su Facebook, sul sito internet www.ferrovieappulolucane.it e chiamando il numero verde 800 050 500.

