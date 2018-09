VIDEO | Enogastronomia, degustazioni sensoriali e la 'sempreverde' Galleria delle Nazioni: alla scoperta della Fiera del Levante

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Fiera di essere nel futuro". È il claim che accompagna i visitatori dell’82esima edizione della Fiera del Levante, inaugurata l’8 settembre scorso. Già dal week-end centinaia di curiosi hanno affollato i padiglioni della Campionaria barese, tra novità e stand che resistono allo scorrere del tempo. Per chi ancora non fosse riuscito a visitarla, siamo andati a 'sbirciare' tra i padiglioni con la nostra telecamera, per mostrarvi le curiosità dell'edizione 2018 della Fiera. Che anche quest'anno vede tra i padiglioni più apprezzati quello dedicato all'agroalimentare, con tante specialità salate e dolci di origine pugliese ed 'estere'.

A mostrare il suo apprezzamento per il comparto agricolo pugliese, nella mattinata odierna c'era anche il ministro alle Politiche agricole e al Turismo, Gian Marco Centinaio, accompagnato tra i padiglioni della Campionaria dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dal sindaco di Bari, Antonio Decaro.