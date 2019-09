Bus speciali, navette e parcheggi: tutte le informazioni utili per la Fiera del Levante

Collegamenti ordinari e bus speciali, park&bus e aree di sosta, ma anche limitazioni al traffico e divieti da tenere d'occhio: pronto il piano traffico e mobilità per raggiungere la Fiera del Levante 2019. Ecco tutte le informazioni utili per chi vuole visitare l'83esima edizione della Campionaria, in programma dal 14 al 22 settembre.