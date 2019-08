Riprese terminate per Sophia Loren a Bari: fine dei ciak per 'La vita davanti a sè'

Si sono concluse in città le riprese del film con Sophia Loren 'La vita davanti a sè', diretto dal figlio Edoardo Ponti. Lavori durati circa sei settimane, con set 'itineranti' per la città, che hanno attirato l'attenzione dei baresi, speranzosi di incontrare la diva del cinema. A dare notizia della fine delle riprese è l'Apulia Film Commission, che ha fornito il supporto logistico per la realizzazione dell'opera.

“La vita davanti a sé” è la trasposizione al giorno d’oggi di uno dei romanzi francesi più famosi del ‘900. L’autore, Romain Gary, nel 1975 vinse con questo romanzo, scritto con lo pseudonimo di Émile Ajar, il suo secondo Premio Goncourt. Best-seller internazionale, tradotto in tutto il mondo è ormai diventato un classico. Il film, ambientato nella città di Bari, racconta la storia di Madame Rosa, un’anziana ebrea ed ex prostituta che, seppur riluttante, accetta di prendersi cura di Momo, un turbolento dodicenne di strada di origini senegalesi. I due sono diversi in tutto e per questo all’inizio il loro rapporto è molto conflittuale, ma inaspettatamente la loro relazione si trasformerà in una profonda amicizia. Si renderanno infatti ben presto conto di essere anime affini, legate da un destino comune che cambierà le loro vite per sempre.

Il film, scritto da Ugo Chiti ed Edoardo Ponti, è prodotto da Palomar Spa, Impact Partners Film Services LLC, Artemis Rising Foundation, Foothills Productions LLC, Another Chapter Productions LLC, Scone Investments Pty Ltd, in collaborazione con Macaia Film. La Fotografia è di Angus Hudson (“Star Wars - Gli ultimi Jedi”, “Cashback”, “Assassin’s Creed”), la Scenografia di Maurizio Sabatini (“La migliore offerta”, “Baarìa”), i Costumi di Ursula Patzak (“Il giovane favoloso”, “Capri Revolution”), le Acconciature di Enzo Angileri (“Atomica Bionda”, “Fast & Furious 8”) e il Trucco di Frédérique Foglia (“Lucy”, “I fratelli Sisters”, “L’amica geniale”).