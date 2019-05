Verdone a Bari per il suo nuovo film, foto con Decaro sul set: "Qui per ringraziarlo a nome della città"

Bari set del nuovo film di Carlo Verdone, 'Si vive una volta sola'. Le riprese dell'attore e regista romano proseguono da lunedì scorso, tra Umbertino e Poggiofranco, per concludersi domani.

E oggi l'artista ha ricevuto anche la visita del sindaco Antonio Decaro: "Ho voluto ringraziarlo a nome della città, nell'attesa di riconoscere la nostra terra sulle poltrone del cinema", ha detto il primo cittadino, che però ha annunciato anche un altro arrivo celebre a Bari: "Nelle prossime settimane -annuncia Decaro - arriverà anche Sofia Loren, che dopo Trani passerà anche da Bari per alcune scene del prossimo film girato da Edoardo Ponti".

Ma in questi giorni sono in corso in città anche le riprese del film "Spaccapietre", dei registi Gianluca e Massimiliano De Serio con l'attore Salvatore Esposito.

"Bari è sempre più al centro della scena nazionale e internazionale. Dal cinema al turismo. Questo è un risultato di tutti e tutti dobbiamo prenderci cura della nostra città, come faremmo con un gioiello prezioso", commenta Decaro.