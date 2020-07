Tra striscioni, maglie scaramantiche e bandiere, i tifosi baresi si preparano alla sfida Reggio Audace-Bari

È febbre playoff a Bari, quando ormai mancano poche ore alla finale che garantirà al vincitore l'accesso alla serie B. In serata si sfideranno Bari e Reggio Audace, ma i tifosi già da diversi giorni stanno mostrando la loro vicinanza ai biancorossi, riempiendo la città di bandiere, festoni e manifesti con gli immancabili colori biancorossi. C'è chi invece sceglie di indossare la maglia come segno scaramantico o di fede alla società, nella speranza che porti bene agli uomini di Vivarini. Ne abbiamo raccolti alcuni in questa gallery con i contributi dei lettori di BariToday, dove non mancano iniziative 'particolari'. Nel quartiere Libertà, ad esempio, c'è chi ha utilizzato i nastri di segnalazione dei cantieri per creare una coreografia 'aerea' dedicata alla Ssc Bari. Qui tutte le info sulla partita.

