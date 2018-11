Putignano terzo 'Carnevale storico' selezionato dal Mibact: 84mila euro di finanziamento per il 2018

Quello di Putignano per il Ministero dei Beni e le attività culturali è un carnevale storico. Ovvero 'con una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale e internazionale', come si legge nel bando pubblicato a maggio dal Mibact per accedere ai finanziamenti previsti per il trienni 2018-2020. La graduatoria ufficiale è uscita il 22 novembre con apposito decreto che destina la somma ricevuta da ciascun evento ammesso.

La graduatoria

Già, perché nonostante negli uffici romani siano arrivate 80 diverse istanze da tutta Italia entro il termine previsto del 30 settembre, solo in 27 sono stati ammessi in graduatoria. Hanno cioè ottenuto un punteggio minimo di 60 punti secondo i criteri definiti dalla 'Commissione Carnevali storici', oltre alla presenza minima di 25 edizioni attestate, anche "qualità artistica del progetto, rilevanza storico-culturale della manifestazione, identità e riconoscibilità del carnevale nel panorama nazionale e internazionale, capacità della manifestazione di integrarsi con il patrimonio del territorio anche al fine di incidere sull'attrattivita' turistica, attività collaterali di studio e ricerca e allestimento di luoghi per la documentazione aperti al pubblico, pluralità delle forme e dei linguaggi impiegati nella attivita' programmate, congruità del bilancio annuale, manifestazioni organizzate in territori al di fuori dei grandi circuiti turistici e capacità di valorizzare le competenze artigianali del territorio e di sviluppare forme di partecipazione delle comunità locali".

Criteri che hanno portato la manifestazione putignanese, che nel 2018 ha spento 624 candeline, a piazzarsi terza in graduatoria, subito dopo il famosissimo Carnevale di Viareggio e quello del Comune di Cento. Non mancano però altri posizionamenti pugliesi, come quello di Massafra - in provincia di Taranto - e quello di Manfredonia, in provincia di Foggia.

Il finanziamento per il 2018

Con il punteggio di 96 su un massimo di 100, il finanziamento disposto dal Mibact è corposo: 84mila euro, su un massimo di 100mila che potevano essere richiesti basandosi sul capitolo spese dell'edizione in corso. Come attestato dal bando, infatti, "il finanziamento annuale non può superare il 75% dei costi ammissibili per il relativo anno" e non possono essere inferiori ai 50mila euro. Altro criterio tenuto in conto è quello del bilancio: non può infatti superare il deficit emergente dal bilancio consuntivo.

Contributi che saranno disposti a partire dal prossimo 31 marzo, visto che è necessario presentare anche una "dettagliata relazione artistico-culturale", oltre al bilancio consuntivo, per ricevere i contributi. Come già detto il finanziamento è annuale e per i tre anni sono stati disposti in totale sei milioni di euro (due per anno), quindi la Fondazione Carnevale di Putignano potrà presentare nuova domanda anche per ottenere un nuovo finanziemento per l'edizione 2019 e 2020, con gli stessi criteri utilizzati per la graduatoria del 2018. Ecco tutti i carnevali selezionati quest'anno:

Gallery