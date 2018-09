Fino a 400mila euro per progetti di tutela del patrimonio costiero di Molfetta: online il bando

Un bando per finanziare progetti di tutela del patrimonio marittimo-costiero, che copre i Comuni del Gal Ponte Lama, tra cui Molfetta nel Barese. Dopo l'ultimo ok della Giunta Regionale, la misura 4.1 del Piano di Azione Locale 2014-2020 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, dando di fatto il via alla presentazione delle domande.

I progetti potranno ricevere un finaziamento massimo di 400mila euro - con il 100 per cento delle spese a fondo perduto - e potranno riguardare anche le città di Trani e Bisceglie. "Questo bando . spiegano dal Gal Ponte Lama - nasce con la finalità di salvaguardare il paesaggio e il patrimonio marino-costiero, conservandone gli elementi costitutivi naturali e infrastrutturali, sostenendo gli investimenti finalizzati ad espandere i servizi di base per la popolazione e ad accrescere la qualità della vita della popolazione dell’area Gal".

Le domande di sostegno potranno essere presentate fino al 5 novembre secondo i termini indicati dal bando pubblicato sul sito del Gal Ponte Lama.