'Nuova luce' nei quartieri baresi: in arrivo 5 milioni di euro per la nuova illuminazione a led

Cinque milioni di euro per sostituire su tutto il territorio municipale l'illuminazione pubblica con luci a led, con un notevole risparmio energetico e ambientale. È il risultato delle delibere - una per ogni Municipio - approvate in mattinata dalla Giunta del comune di Bari, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso. Sarà estesa quindi la buona pratica già sperimentata nel quartiere Libertà - ma anche nel Murattiano, in alcune strade dell'Umbertino e a Madonnella - dove sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti grazie ai fondi ottenuti con una gara europea e a risorse finanziarie derivate dal patto per lo sviluppo della Città metropolitana (per un importo complessivo di 19 milioni di euro).

Il progetto 'Bari service hub'

L'accordo firmato stamattina si inserisce nell’ambito di un progetto più articolato, denominato 'Bari Service Hub - pubblica illuminazione intelligente integrata in una smart city', che non tocca solo l'illuminazione pubblica. Tra le sue finalità ha quella di estendere la copertura degli impianti di pubblica illuminazione e di videosorveglianza, sviluppare strumenti per un’efficiente gestione del patrimonio impiantistico del Comune, migliorare la qualità della luce, ridurre i costi degli interventi di manutenzione, rafforzare la rete di fibra ottica cittadina, riqualificare gli impianti esistenti, incrementare la percezione di sicurezza e di ridurre l’inquinamento luminoso.

"Con la pubblicazione della gara da 5 milioni di euro - ha ricordato Galasso - contiamo di sostituire la metà delle lampade presenti in città, pari a circa 27.000. Con i nuovi corpi illuminanti, che saranno quindi convertiti in tecnologia a led, contiamo di conseguire un risparmio di circa il 50% sugli attuali costi di consumo energetico. Un investimento significativo che il Comune di Bari sta realizzando diversamente rispetto ad altre città dove è stato scelto di utilizzare lo strumento del project financing, con un investimento di risorse private a fronte di un adeguamento delle apparecchiature illuminotecniche di nuova tecnologia e il pagamento dei costi da parte dei privati. Noi, invece, utilizziamo un finanziamento per acquistare corpi illuminanti beneficiando direttamente del risparmio che registreremo sugli effettivi consumi annui". Nei prossimi giorni saranno approvati in Giunta altri due progetti, sempre da un milione di euro ciascuno: uno per la sostituzione e il telecontrollo dei quadri di tutti gli impianti di illuminazione, l’altro per l’implementazione della rete di fibra ottica cittadina che potrà connettersi con quella già esistente, "sulla quale viaggiano anche tutti i dati relativi agli impianti di videosorveglianza, garantendo la connessione anche a tutti gli impianti tecnologici cittadini" conclude l'assessore.