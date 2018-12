VIDEO | A passo di danza per i diritti umani: via Sparano occupata dai ballerini di 'EMYAFlashMob 4HumanRights'

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un flash mob per raccontare la sofferenza di chi vede i suoi diritti calpestati e ricordare l'importanza di tutelarli. I volontari dell'Emya - Euro-med Youth Academy for Human Rights scelgono il potente mezzo della danza e una delle strade più trafficate di Bari, via Sparano, per sensibilizzare i passanti della via dello shopping barese per eccellenza. Nel tardo pomeriggio del 16 dicembre hanno organizzato con ARG Dance project e la Compagnia di danza Giselle un'esibizione dal titolo 'EMYAFlashMob 4HumanRights'.

L'iniziativa si inserisce nel calendario della prima edizione di 'Euro-Med Human Rights Cultural Week 2018' - promosso anche da Nel gioco del jazz, Il Pentagramma e Teatro Forma - che fino al 20 dicembre animerà il dibattito sui diritti umani in città con convegni, mostre, concerti, laboratori e presentazioni letterarie. Ecco le immagini del flash mob girate da Giancarlo Doronzo.