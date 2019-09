Policlinico, studenti travestiti da dottori per protestare contro i test di ingresso a Medicina: "No al numero chiuso"

Vestiti da medici e infermieri, con in mano stetoscopi e siringhe di cartone, per protestare contro il numero chiuso di accesso a Medicina e chiedere un aumento delle borse di specializzazione. 'Studenti senza futuro, futuro senza medici' è il motto del flash mob organizzato in mattinata da Link Bari e Unione degli studenti al Policlinico, nello stesso giorno in cui quasi 3mila studenti prendevano parte in città ai test d'ingresso per Medicina e Odontoiatria. Dopo la dimostrazione con megafono e striscione, i manifestanti hanno atteso l'uscita dei primi aspiranti medici per distribuire volantini con le loro rivendicazioni.