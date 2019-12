Il muro del Santarella torna a splendere grazie a studenti e docenti: flash mob di Retake all'esterno dell'istituto

Da marrone a un bianco splendente: torna a rinascere il muro esterno dell'istituto professionale Santarella di Bari, pitturato questa mattina nell'ambito di un flash mob organizzato da Retake Bari. 'Pitturiamo insieme' ha visto coinvolti in mattinata 40 studenti dell'istituto, il gruppo docenti guidati dalla professoressa Sabrina Scura e una decina di volontari.

Un'occasione non solo per rimettere a nuovo lo spazio, ma anche per fare " formazione sulla cura dei beni comuni e sulla tutela del mare, visto il momento di confronto che ha preceduto la riverniciatura" spiega Fabrizio Milone di Retake Bari. Il Santarella così si è rimesso a nuovo in vista della festa in programma il prossimo 18 dicembre all'interno dell'Ipsia.

Anche oggi abbiamo fatto un’impresa. 40 ragazzi, docenti guidati dalla prof Sabrina Scura e una decina di volontari. Abbiamo fatto formazione sulla cura dei beni comuni e sulla tutela del mare poi ci siamo messi all’opera. La scuola è tornata splendente. Un regalo di retake in previsione della festa del 18 dicembre che si terrà al santarella

Gallery