Caos in via Amendola: salta la fogna, liquami per strada e traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, in via Amendola, a causa di liquami fognari finiti per strada, all'altezza dell'incrocio con via Omodeo, punto nevralgico della circolazione stradale. al centro della carreggiatta si è formata una grande pozzanghera, a pochi passi dal ponte.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'AqP per ripristinare la normalità e pattuglie della Polizia Locale.