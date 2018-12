Folla in centro nel ponte dell'Immacolata: shopping natalizio tra i mercatini di piazza del Ferrarese

L'apertura ufficiale c'è stata il 6 dicembre scorso, ma il ponte festivo dell'Immacolata è stata l'occasione perfetta per goderseli. Parliamo delle bancarelle del mercatino di Natale allestito in piazza del Ferrarese, piazza Mercantile e sulla Muraglia, a Bari, a pochi passi dal maestoso albero di Natale acceso in occasione di San Nicola. Centinaia di baresi hanno invaso in mattinata il centro cittadino, fulcro delle attività organizzate dal Comune in vista del Natale, per farsi tentare dalle creazioni artigianali, a tema natalizio e non, in vendita.

C'è anche chi ha scelto di fare un gesto concreto per aiutare gli altri a Natale, donando alla 'Casa del Welfare' in corso Vittorio Emanuele beni di prima necessità per i più bisognosi. Struttura che per tutto il mese di dicembre ospiterà tanti eventi gratuiti dedicati all'inclusione sociale per grandi e piccini.

Viste le condizioni meteo non proibitive, anche la via dello shopping per eccellenza, via Sparano, è stata presa d'assalto da chi vuole portarsi avanti con i regali di Natale, magari approfittando dei primi sconti pre saldi. Anche qui l'atmosfera delle feste già si sente, grazie alle luminarie e agli altoparlanti per la diffusione delle musiche natalizie, installati in settimana. Un colpo d'occhio che soprattutto di sera cattura il cuore di grandi e bambini.