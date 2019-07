In azione per ripulire spiaggia e fondali: a Torre a Mare l'iniziativa promossa dall'Aeronautica

Una domenica a 'pesca' di rifiuti, per ripulire spiaggia e fondali. A promuovere l'iniziativa, che si è tenuta questa mattina a Torre a Mare, il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea.

Giunto alla sua terza edizione, l'appuntamento 'Fondali puliti', organizzato presso il Centro di Sopravvivenza di Torre a Mare, ha visto la collaborazione di Amiu, Capitaneria di Porto, Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, di un team della Squadra Navale della Polizia di Stato e del Comando Militare della Croce Rossa Italiana, con la partecipazione della Società Sportiva Dilettantistica "Dive Blu Bari – Rosa dei Venti" di Noicattaro e di utenti volontari del Distaccamento.

Pneumatici, remi e pezzi di legno, oggetti in plastica e pezzi di ferro ormai arrugginiti sono stati il 'bottino' della pesca. I partecipanti hanno lavorato divisi in tre gruppi: uno dedito alle immersioni con autorespiratore per la ricerca e il recupero di rifiuti dei fondali marini, uno con attrezzatura da snorkeling per recuperare i rifiuti entro dieci metri dalla riva, e l’ultimo che ha ripulito il litorale da terra.

"'Fondali puliti' - spiegano dal Comando Scuole dell'Aeronautica militare - si inserisce nel quadro delle iniziative volte a promuovere un sistema di sinergie tra le varie componenti culturali e sociali nonché di vicinanza con il territorio della città di Bari. Nello specifico, l’evento mira a sensibilizzare, in sinergia con le altre Istituzioni responsabili, una cultura di maggiore attenzione alla tutela del mare e dell’ambiente".

(Fonte foto: Aeronautica militare)