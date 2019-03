A Casamassima spuntano le 7 'bambole della Quarantana': segnano il cammino verso la Pasqua

Sono sette, ognuna vestita con un colore diverso e si possono vedere appese per strada nel periodo che precede la Pasqua. Parliamo delle 'bambole della Quarantana', una tipica tradizione della provincia barese. In questi giorni a Casamassima sono comparse tra balconi e finestre, catturate nelle fotografie di Mimmo Ferri.

L'attesa per la Pasqua

Se sono visibili principalmente in questo periodo, è per un motivo specifico. Le pupe di pezza fungono da 'calendario': vengono appese in fila e, a partire dai 49 giorni dalla Pasqua, ogni settimana ne viene rimossa una. Per la tradizione c'è un ordine preciso da rispettare, seguendo colori e nomi biblici simbolici. Si parte Anna (Janne) con abito beige-avana e si prosegue per Pagano (Pagàne) con abito rosso a strisce o quadri, Rebecca (Rebbécche) con abito viola, Susanna (Sesànne) con abito rosa, Lazzaro (Làzzere) con abito porpora, Palma (Palme) con abito nero e infine Pasqua (Pasque) con abito bianco.

Gallery