Non solo calciatori, anche Francesco De Gregori in visita nel Barese: selfie con i fan sui social

Non solo calciatori, anche i cantanti scelgono la provincia barese per qualche giorno di relax. L'ultimo 'paparazzato' dai fan a Monopoli è Francesco De Gregori, interprete di successi indimenticabili come 'La donna cannone' e 'Generale'. Nella foto lo vediamo concedere un selfie all'interno di uno dei bar del comune barese in cui sta passando le ultime giornate, probabilmente godendo anche dell'azzurro mare della Puglia.

Fonte Fb Caffè Napoli Monopoli