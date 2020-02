Uno scatto dal passato per riscoprire il teatro Piccinni di una volta: la foto storica incanta i baresi

La Soprintendenza ha ritirato la 'foto' storica del teatro Piccinni di Bari, esposta eccezionalmente per alcuni mesi nel foyer del contenitore culturale, riaperto lo scorso 6 dicembre. Lo scatto, un negativo su lastra di vetro alla gelatina al bromuro d'argento, fu realizzato nel 1903 da Angelo Antonelli, fondatore (nel 1883) dell'omonima ditta e storico specialista della fotografia a Bari.

Staane il sindaco ha incontrato Annamaria Antonelli, nipote di Angelo, nel corso di una cerimonia nel teatro: lo scatto consente di ammirare l'apparato decorativo del Piccinni come appariva prima del restauro del 1914. Al'interno della teca, accanto al negativo, era stata posta una riproduzione a stampa bianco e nero su carta politenata.

“Ho voluto ringraziare personalmente la signora Antonelli, gli eredi e la Sovrintendenza per l’opportunità che hanno dato alla città e alla migliaia di persone che sono state al Piccinni dal giorno della sua riapertura - ha dichiarato il sindaco di Bari -. In tantissimi hanno potuto ammirare questa lastra e la fotografia scattata 11 anni prima del primo intervento di restauro che ha interessato il teatro comunale. Questa immagine ci ha permesso di capire come apparisse il teatro nella sua veste originaria, ed è stata un’emozione particolare sia per l’amministrazione comunale, sia per tutti i cittadini che hanno frequentato il teatro in questi mesi”. Annamaria Antonelli ha ringraziato il sindaco Decaro per questa iniziativa auspicando che in futuro si possano realizzare nuove collaborazioni.