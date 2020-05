Le Frecce Tricolori tornano a Bari: il 28 maggio tappa del 'Giro d'Italia' per le vittime del Covid-19

Il 28 maggio sarà il giorno del ritorno delle Frecce Tricolori a Bari: un evento straordinario che vedrà il capoluogo pugliese tra le tappe di un 'Giro d'Italia della Pattuglia Acrobatica Nazionale' in omaggio alle vittime dell'epidemia di Covid-19 e agli operatori sanitari impegnati nella difficile battaglia quotidiana contro il virus.

Le Frecce, seppur in maniera diversa e senza le consuete celebrazioni, torneranno dunque sui cieli di Bari a distanza di un anno dalla splendida esibizione che portò 300mila persone sul lungomare del capoluogo pugliese. Il 'Giro d'Italia della Pattuglia Acrobatica Nazionale' comincerà il 25 maggio da Trento e Codogno, per poi proseguire il 26 con Milano, Torino e Aosta, il 26 con Genova, Firenze e L'Aquila, il 27 con Cagliari e Palermo, il 28 a Catanzaro, Potenza, Napoli, Bari e Campobasso, il 29 a Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste, concludendo il 'giro' a Roma in occasione del 2 Giugno.