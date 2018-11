Due Frecciargento no stop in più nel weekend: da dicembre i nuovi collegamenti Bari-Roma

Due nuove corse Frecciargento no stop tra Bari e Roma nel fine settimana. I collegamenti aggiuntivi arrivano con il nuovo orario invernale di Trenitalia, che sarà in vigore a partire dal prossimo 9 dicembre.

Il Frecciargento Bari-Roma

Con le due nuove corse, salgono a dieci i collegamenti tra Roma e Bari. Venerdì e domenica la partenza è programmata alle 16.10 da Roma Termini e arrivo alle 19.40 a Bari Centrale. Sabato e lunedì partenza prevista da Bari Centrale alle 8.55 e arrivo a Roma Termini alle 12.30. Due nuove fermate a Caserta e Benevento sula coppia 8325-8348 Frecciargento Roma -Bari. Il Frecciargento 8325 parte da Roma Termini alle 18.55 con fermate a Caserta (a. 20:03 – p. 20:05), Benevento (a. 20.50 – p. 20.52) e arrivo a Bari Centrale alle 22.35. Il Frecciargento 8348 è previsto da Bari Centrale 6.23 con fermate a Benevento (a. 8.11 – p. 8.13), Caserta (a. 8.49 – p. 8:51) e arrivo a Roma Termini alle 9.58. Confermata la coppia di treni Frecciargento Foggia – Roma.

FrecciaLink: due corse bus al giorno tra Bari e Matera

Tra le altre novità dell'orario invernale, il FRECCIAlink arriva a Matera con 4 corse al giorno da/per Salerno, in connessione con i Frecciarossa verso Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino, corse che saranno incrementate, dal 20 gennaio, con ulteriori 2 bus al giorno tra Matera e Bari, in connessione con i Frecciarossa che percorrono la direttrice adriatica raggiungendo Milano e Torino.

Le novità dell’offerta regionale

Anche l’offerta Regionale si amplia, con collegamenti intensificati tra Barletta e Fasano e regionali veloci tra Foggia e Bari e tra Bari e Lecce. Le novità dell’orario si associano al recente esordio delle attività di caring e sicurezza dedicate ai pendolari, prima esperienza in Europa, e all’ormai imminente consegna di tre treni Jazz.

Due Frecciarossa da Lecce a Milano/Torino

Novità anche per Lecce. Si partirà dal capoluogo salentino alle 12.06 con fermate a Brindisi (p. 12.29), Bari (p. 13.32), Barletta (p. 14.06), Foggia (p. 14.39), Termoli (p. 15.25), Pescara (p. 16.14), Ancona (p.17.25), Pesaro (p. 17.56), Rimini (p. 18.20) e arrivo a Bologna alle 19.15, Reggio Emilia AV Mediopadana alle 19.42, Milano Rogoredo alle 20.22, Milano Porta Garibaldi alle 20.42, Torino Porta Susa alle 21.30 e Torino Porta Nuova alle 21.40. La partenza da Torino Porta Nuova è prevista alle 9.20 con fermate a Torino Porta Susa (p. 9.30), Milano Porta Garibaldi (p. 10.20) – Milano Rogoredo (p.10.38) - Reggio Emilia AV Mediopadana (p. 11.16) – Bologna (p.11.45) -), Rimini (p.12.40) - Pesaro (p. 12.59) - Ancona (p. 13.36) - Pescara (p.14.47) - Termoli (p. 15.35) e arrivo a Foggia alle 16.19 , Barletta alle 16.49, Bari alle 17.25, Brindisi alle 18.21 e Lecce alle 18.52.

Previste riduzioni dei tempi di viaggio fino a un’ora: sarà di sei ore e 47 minuti la percorrenza Frecciarossa tra Milano e Bari ei di otto ore e cinque minuti quella tra Torino e Bari. Confermati i Frecciarossa Bari – Milano e Taranto – Milano (via Potenza).

Decaro: "Finalmente si riduce il divario con il Nord"

Soddisfazione del sindaco Antonio Decaro alla notizia dei nuovi collegamenti con la Capitale. "I nuovi collegamenti annunciati oggi da Trenitalia, in aggiunta ai due treni giornalieri no stop già attivati in questi anni, confermano l'efficacia della tratta veloce tra Bari e Roma - commenta il primo cittadino in una nota - e premia l'intuizione che avevano avuto qualche anno fa con la nostra richiesta. Questa è una buona notizia per la città di Bari che finalmente comincia a veder ridurre il divario con le altre città del nord Italia che storicamente sono collegate con la Capitale con una media di un treno ogni ora".