I nuovi Frecciargento in servizio sulla linea Adriatica dalla Puglia al Nord: film, wi-fi e bistrò a bordo

Sarà effettuato il 29 settembre prossimo il primo viaggio del nuovo Frecciargento 700 in servizio sulla linea Adriatica tra Milano e Bari: il servizio, fornito da Trenitalia, è stato presentato questa mattina nella stazione centrale del capoluogo pugliese. Il convoglio migliorerà i collegamenti dalla Puglia al nord Italia (Lombardia, Torino e Venezia) sostituendo le corse effettuate con i Frecciabianca, mantenendo le stesse fermate e le stesse frequenze. Tre le fasce di viaggio: Standard, Premium e Business. Tra i servizi disponibili anche una carrozza FrecciaBistrò per tutti i clienti, un drink di benvenuto in Business e Premium, il portale Frecce con film, cartoni e news, nonché un servizio wi-fi-Fast per una connessione più veloce e stabile

I nuovi treni rientrano nel piano di aggiornamento e miglioramento dei servizi di Trenitalia lungo la linea Adriatica: entro il primo semestre 2020 saranno 17 i nuovi convogli in viaggio tra Milano, Torino, Bologna, Venezia e la Puglia, fino a Lecce e Taranto.