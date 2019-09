Il Comune di Bari dice sì ai giovani di 'Fridays for Future': domani bus gratis fino alle 15 nel giorno del corteo

Bus gratis da inizio servizio e fino alle 15, in concomitanza con il corteo di Fridays for Future, la manifestazione in difesa dell'ambiente in programma domani, 27 settembre, in varie zone della città di Bari, con partenza da via Alberto Sordi, accanto al Petruzzelli, e arrivo al parco 2 Giugno. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha chiesto agli uffici competenti e all'Amtab di disporre la gratuità per venire incontro alle esigenze dei partecipanti, manifestate ieri in un appello al primo cittadino.

"Da tempo, infatti, l’Amministrazione comunale - spiega Palazzo di Città in una nota - è impegnata nell’adozione di politiche di incentivazione della sostenibilità ambientale attraverso le azioni di governo cittadino ma anche promuovendo l’adozione di comportamenti virtuosi da parte della cittadinanza. Nel campo della mobilità sostenibile, in particolare, l’azione dispiegata dall’Amministrazione è stata finalizzata a favorire l’uso dei mezzi pubblici e a scoraggiare l’uso delle auto private. In questo contesto Bari ha anche aderito alla 18ma edizione della settimana europea della Mobilità, che dal 16 al 22 settembre ha portato migliaia di città e milioni di cittadini europei a riflettere sui temi della mobilità sostenibile lanciando un messaggio di cambiamento e di rinnovamento negli stili di vita e nel modo di 'vivere' la città" conclude il Comune.