"Salviamo il pianeta", a Bari il corteo Fridays for Future: in migliaia manifestano per lo sciopero globale

Ha preso il via la manifestazione 'Fridays for Future' lo sciopero globale contro i cambiamenti climatici e in favore del rispetto dell'ambiente. In migliaia si sono dati appuntamento in via Alberto Sordi, accanto al teatero Petruzzelli, punto di partenza del corteo che attraverserà le strade del capoluogo regionale.

L'evento si svolge in contempranea in numerose città italiane e mondiali. I manifestanti, con cartelli e striscioni per chiedere un impegno a salvare il pianeta, percorreranno l'estramurale Capruzzi, via Caldarola nel tratto adiacente l'ex Fibronit, quindi da via Omodeo si dirigeranno verso il parco 2 Giugno dove è prevista la conclusione della manifestazione. Nel corso del tragitto, vi saranno anche alcuni flash mob.

BUS AMTAB GRATUITI FINO ALLE 15

Per l'occasione, il Comune di Bari, d'intesa con Amtab, ha disposto la gratuità dell'utilizzo dei bus dell'azienda di trasporto urbano fino alle 15. Isaituiti numerosi divieti di sosta affiancati da limitazioni al traffico. Alla manifestazione partecipano tantissime associazioni, tra cui, oltre al gruppo 'Fridays for Future', anche Zona Franka, Unione degli Studenti, La Giusta Causa e le principali sigle sindacali, nonché gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.