Il sindaco incontra gli studenti di Fridays for Future: consegnate le proposte per combattere i cambiamenti del clima

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha incontrato a Palazzo di Città una delegazione composta da 6 tra ragazze e ragazzi tra i partecipanti, stamattina, allo sciopero globale 'Fridays for future', evento che ha visto sfilare, per le vie del capoluogo pugliese, alcune migliaia di giovanissimi a difesa dell'ambiente e contro i cambiamenti climatici.

Gli studenti hanno consegnato al sindaco la piattaforma programmatica elaborata dal gruppo locale del movimento Friday for future. Nei giorni scorsi, in occasione dell'avvicinamento all'evento', il Comune aveva dichiarato lo stato di emergenza climatica nella città di Bari, annunciando l'impegno a promuovere iniziative e norme per risolvere le criticità ambientali e promuovere stili di vita 'verdi.