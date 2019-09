Il percorso del corteo 'Fridays for Future': divieti di sosta e limitazioni al traffico in centro e vicino al parco 2 Giugno

In occasione del corteo di studenti e attivisti per i 'Fridays fot Future', lo sciopero contro i cambiamenti climatici e per sensibilizzare i cittadini al rispetto ambientale del pianeta, il Comune di Bari, d'intesa con la Polizia Locale, ha previsto, per la giornata di domani, alcune limitazioni al traffico. La manifestazione partirà domattina da via Alberto Sorto, accanto al teatro Petruzzelli.

Istituiti i divieti di sosta - zona rimozione dalle 5.00 alle 13.00 - su via Fiume e su viale Einaudi, nel tratto di complanare compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza. Istituito anche il divieto di transito dalle 9, per il passaggio del corteo, sul percorso: via Alberto Sordi, corso Cavour, via Carulli, piazza Luigi di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, via Oberdan, via Caldarola, ponte San Pio, via Omodeo, via Fanelli, via Di Vittorio, largo 2 Giugno, viale della Costituente, complanare di viale Einaudi, Parco 2 Giugno.