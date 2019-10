'Morti' per i cambiamenti climatici: i ragazzi di Fridays for Future protestano in via Sparano

Hanno inscenato la loro 'morte' a causa dei cambiamenti climatici, finendo per terra sul pavimento di via Sparano è la protesta degli attivisti di Fridays For Future svoltasi questo pomeriggio nell'affolato spazio della strada principale dello shopping cittadino. Un 'die-in' contro i modelli di sviluppo e consumo di massa che sarebbero tra le cause di inquinamento e peggioramento delle condizioni ambientali sul pianeta. Intanto il movimento prosegue la sua attività: sabato e domenica assmblea nazionale a Napoli. Da Bari partirà una folta delegazione di oltre dieci attivisti: "Saranno due giorni intensi di lavoro con tre gruppi di studio il primo giorno e una plenaria il secondo" spiegano da Fridays for Future.