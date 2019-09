"Bus gratuiti" per lo sciopero sul clima di venerdì 27: la richiesta degli studenti di 'Fridays for Future' al Comune

Il sindaco Antonio Decaro "renda gratuite" le corse bus nella giornata del 27 settembre, in occasione dello sciopero globale del clima: è la richiesta fatta dai ragazzi del gruppo 'Fridays for Future' riunitisi nel corso di un'assemblea studentesca per preparare l'appuntamento che vedrà un corteo attraversare la città di Bari. Nel corso della riunione, il gruppo si è accordato per consegnare, al termine della manifestazione, alcune proposte al sindaco, da mettere a disposizione della città: "Noi il 27 scenderemo in piazza per lo sciopero globale del clima per chiedere un Green New Deal per Bari perché #stacittàavacangià. Sarà questo - dicono gli studenti - l’hashtag che invitiamo tutti i baresi a postare e condividere con noi, fuori e dentro il corteo. L’emergenza climatica deve essere solo il grido di avvio, quello che annuncia il cambiamento di passo e di direzione".