Frigoriferi abbandonati in via Calefati, ma nessuno può rimuoverli: "Passo carrabile sequestrato"

Due frigoriferi sono stati abbandonati da ignoti davanti al suo box con passo carrabile in via Calefati e per il proprietario non c'è nulla da fare, non può spostarli. È accaduto nella mattinata di ieri e postato dal diretto interessato sulla pagina Facebook del sindaco di Bari Antonio Decaro:

Contatto l amiu ma la domenica non lavora, ho contattato la polizia municipale e mi hanno risposto che non solo non potevano venire a spostarli ma che non potevo neanche spostarli io

Insomma, oltre al danno la beffa: la macchina parcheggiata all'interno del box non poteva uscire, visto che la via era ostruita. "Insomma, sequestrato il mio passo carrabile e la mia auto dentro lo stesso" termina il laconico post. Una situazione che non si sblocchera prima dell'intervento odierno dell'Amiu.