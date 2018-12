Donato un furgone all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla: la consegna a Palazzo di Città

L'Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Bari, potrò contare su un furgone Fiat Ducato donato dall'azienda Pmg Italia Spa. L'iniziativa, patrocinata dall'Assessorato comunale al Welfare, si è svolta davanti a Palazzo di Città. Il mezzo potrà essere utilizzato per il trasporto delle persone affette dalla malattia. Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, il presidente della sezione provinciale dell’AISM Domenico Campana e il consigliere delegato del sindaco per l’accessibilità urbana Marco Livrea, oltre ai rappresentanti delle aziende sponsor, che hanno ricevuto un attestato in segno di gratitudine.