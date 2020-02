La gatta spaventata ha paura di saltare dal tetto, i cittadini le offrono una scala (e lei scende): il video è virale

Da una parte una gatta sul tetto, così spaventata da non riuscire più a scendere. Dall'altra un gruppo di persone che cercano di aiutarla con una grande scala, chiamandola ripetutamente. Una scena decisamente divertente notata da alcuni passanti nel centro storico di Monopoli, nel Barese.

La micia, a poco a poco, si è fatta convincere dalle parole (non senza qualche urletto in vernacolo locale) e ad affrontare la scalinata. Passo dopo passo, è stata acciufaata da una donna che l'ha così tratta in salvo. Il video è diventato virale sui social, tra commenti divertiti e risate per un filmato, come afferma una delle signore nel video, "da mandare a Paperissima".

(Video Niclo Curcelli Fb)