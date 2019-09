"Proroga" di alcuni mesi per i dehors e i gazebo di Bari vecchia: Decaro scrive alla Soprintendenza

Il sindaco Antonio Decaro attraverso una nota a Francesco Canestrini, neo-direttore della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, ha chiesto una proroga del "regime transitorio" che consente, al momento, di collocare gazebo e dehors da parte dei ristoratori di Bari Vecchia. La scadenza del protocollo, firmato dai due enti e approvato con delibera di giunta a marzo scorso, è fissata al 21 settembre.

La proroga ha l'obiettivo, spiega il Comune, di definire una “progettazione unitaria per le occupazioni di suolo pubblico” nel centro storico. Nei giorni scorsi i ristoratori cittadini avevano manifestato l'esigenza di una proroga di 6 mesi per continuare sulla strada della redazione di soluzioni che possano essere un punto d'incontro per le esigemze di tutti: "Ho scritto al sovrintendente appena insediato affinché valuti la possibilità di accogliere una richiesta di proroga, che ci arriva direttamente dagli operatori - ha commentato Antonio Decaro - finalizzata a contemperare la tutela dei beni di interesse culturale e gli interessi pubblici che riguardano la salvaguardia delle attività economiche e la riqualificazione sociale di una delle zone più frequentate e suggestiva della città. Una situazione che avevo già avuto modo di rappresentargli in occasione del nostro primo incontro. Ritengo infatti che, solo attraverso il coinvolgimento degli operatori economici, si possa individuare una soluzione in grado di tutelare le esigenze di tutti gli attori coinvolti”.