Gazzetta del Mezzogiorno, Giuseppe De Tomaso lascia la direzione

Giuseppe De Tomaso lascia la guida della Gazzetta del Mezzogiorno. Nominato direttore nel 2008, con i suoi 11 anni è stato tra i direttori più longevi nella storia del quotidiano. De Tomaso si dimette per andare in prepensionamento: a prendere il suo posto, secondo alcune voci, potrebbe essere l'attuale capo redattore centrale del giornale, Michele Partipilo.

Soltanto ieri, i commissari del quotidiano (che nel settembre 2018 è stato coinvolto dal sequestro e dalla successiva confisca delle quote di proprietà dell'editore Ciancio Sanfilippo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa) hanno annunciato la richiesta di concordato preventivo per il giornale, che si accinge dunque ad attraversare una fase delicata che potrebbe comportare ulteriori importanti sacrifici per dipendenti e giornalisti della testata.