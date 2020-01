Oltre 28mila alberi, giardini storici e 6 nuovi progetti da completare: la mappa del 'verde' a Bari

Oltre 28mila alberi in città, circa 2.6 milioni di metri quadri tra giardini, parchi e aiuole, con 6 cantieri in corso di completamento: è la mappa del 'verde' in città presentata questo pomeriggio nell'Urban Center di Bari nel corso di un incontro pubblico dai responsabili degli uffici comunali.

Nella relazione, il settore Verde e Giardini del Comune ha spiegato che il patrimonio 'verde' della città comprende 2.6 milioni di mq di superficie controllata, escluso il parco di Lama Balice. La somma comprende anche il verde contenuto in 96 scuole ma anche in giardini, aiuole, viali alberati e aree spartitraffico. A gestire questo patrimonio, vi sono 1 dirigente, 2 istruttori direttivi tecnici, 2 periti agrari, 1 istruttore amministrativo e 2 giardineri.

Il settore giardini, spiega il Comune, gestisce le aree attrezzate a verde ma non arredo urbano, marciapiedi e strade, pulizia e rimozione rifiuti se non originati da operazioni di manutenzione a verde.

Tra le opere in corso di realizzazione e progettazione, per incrementare o migliorare la fruizione del verde in città, vi sono i parchi di ex-Caserma Rossani, ex-Gasometro ed ex-Fibronit, nonchè piazzetta San Pietro a Bari vecchia, la nuova piazzatta dei Papi a Poggiofranco e piazza Disfida di Barletta al Libertà.