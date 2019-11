Nel giardino vicino alla chiesa russa arrivano i tavoli da ping pong: ultimati i lavori per il playground

Il guardino 'Chiara Lubich' a due passi dalla chiesa Russa di Bari è stato dotato dei tavolini da pingo pong: è stato ultimato, infatti, l'intervento previsto dal Comune per la realizzazione di un playground nell'area verde tra Carrassi e San Pasquale, cominciato nelle scorse settimane, proseguito non senza problemi e ultimato proprio per l'inizio di novembre. Si tratta di uno dei 14 progetti in programma in città per rendere Bari una palestra a cielo aperto e favorire la pratica sportiva.