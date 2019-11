"Sosteniamo i diritti dei bambini", a Bari cori e spettacoli per celebrare la Giornata Internazionale dell'Infanzia

“Affermiamo, difendiamo, sosteniamo i diritti dell’infanzia, insistiamo perché la nostra comunità politica faccia di più per garantire la salute, l’istruzione, la tutela, la libera crescita di bambini e adolescenti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo nel corso delle celebrazioni per il trentennale della Convenzione ONU per i minori, nella Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia. La grande agorà del palazzo di via Gentile, a Bari, affollata da scolari e studenti delle medie e superiori studenti, ha ospitato una “festa”, che ha avuto un “carattere gioioso e non rituale”, ha notato il presidente.

L’evento, curato e realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Città, ha visto alternarsi momenti di informazione e approfondimento a spettacoli e giochi, con le esibizioni canore di bambine e bambini del Circolo didattico Re David di Bari e teatrali di giovanissimi attori. Sui diritti dei minori si sono soffermati i garanti regionali dei detenuti Pietro Rossi e dei disabili Giuseppe Tulipani, il segretario del Consiglio regionale Mimma Gattulli, rappresentanti del sistema della giustizia minorile, dell’Ufficio scolastico pugliese e della Caritas.