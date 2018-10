Abiti bianchi (e non solo) in passerella: a Promessi Sposi dieci ragazze per 'Un giorno da modella"

Un gioco ma anche un modo divertente per sentirsi già sull'altare, giocando con veli ed abiti bianchi (anche con qualche eccezione): dieci donne hanno partecipato a 'Un giorno da modella', appuntamento organizzato nell'ambito della kermesse 'Promessi Sposi' 2018 in corso alla Fiera del Levante. Le 'aspiranti' spose sono state giudicate da una giuria in base a bellezza, grazia e portamento, sfilando sulla passerella con un vestito preparato da dieci maison. Alla fine, a trionfare, è stata Terry che si è aggiudicata una crociera. Premiate anche altre quattro ragazze in gara.