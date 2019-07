Giostrine senza barriere, nel giardino degli Aquiloni arriva una nuova altalena

Una nuova altalena doppia, utilizzabile anche da bimbi molto piccoli o con disabilità motorie. La nuova giostrina è stata installata nel giardino degli Aquiloni, al quartiere Picone, nell'ambito dei lavori per l’esecuzione dei 14 playground cittadini per un costo complessivo di 2 milioni di euro.

Questa mattina gli assessori allo Sport e ai Lavori pubblici, Pietro Petruzzelli e Giuseppe Galasso, accompagnati dal presidente del Municipio II Gianlucio Smaldone, dai tecnici comunali e dai rappresentanti dell’impresa esecutrice, hanno effettuato un sopralluogo nell'area verde. La giostra è dotata di una speciale imbracatura che li mantiene ben saldi i bambini ad un particolare seggiolino a forma di orsetto che fa parte della struttura.

“Credo che l’intervento appena terminato sia molto apprezzato dai residenti visto che stamattina diversi bambini, accompagnati dalle loro famiglie, erano già sull’altalena - ha commentato Giuseppe Galasso -. Nonostante il periodo estivo, in questi giorni sono al lavoro altri tre cantieri in cui prenderanno forma i playground: uno a parco 2 Giugno, dove è stato quasi terminato il secondo campo da basket, uno a Sant’Anna, in cui sono in via di realizzazione un’area per fare ginnastica e un campo sportivo polifunzionale, e un altro in via Minervino, a Palese, dove stanno eseguendo un’altra area polifunzionale”.

“La nostra è una scelta per far vivere gli spazi pubblici della città, occupandoli, anche attraverso lo sport e il tempo libero - ha aggiunto Pietro Petruzzelli - . A breve partiranno altri due cantieri: quello per il campo di calcetto a Torre a mare e la riqualificazione del campetto della scuola Verga a Japigia che, al termine dei lavori, sarà aperto ai ragazzi del quartiere nelle ore extra scolastiche”.