Giostrine rotte e danneggiate dal San Paolo a parco 2 Giugno: interventi in 5 giardini della città

Cinque giardini baresi hanno visto, nel mese di agosto, lavori di sistemazione e i ripristino delle giostrine danneggiate o in cattivo stato di conservazione. Gli interventi sono stati eseguiti nei parchetti Michele Campione, Mater Ecclesiae e Cacucci a Poggiofranco, in via Tramonte al San Paolo e via Maria Cristina di Savoia al quartiere San Pasquale: a segnalarlo, è il Comune in una nota. Tra le attrezzature ludiche da riparare, di particolare rilievo ed interesse è l’intervento sulla teleferica installata nel giardino di parco 2 Giugno (sul lato viale della Repubblica), rimasta inutilizzata per tanti mesi in quanto danneggiata irrimediabilmente con conseguente necessità di dover reperire pezzi di ricambio originali in modo da ripristinarne la piena funzionalità.