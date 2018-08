Giostrine "arrugginite" a Sant'Anna, il M5S chiede interventi al Comune: "Pericolo per i bimbi"

"Evidenti segni di ruggine proprio dove i bimbi più piccoli giocando con i tabelloni infilano le dita o le mani, rappresentano un reale pericolo per la loro incolumità perchè potrebbero tagliarsi e nel peggiore dei casi andare in contro ad infezioni più gravi". Il Movimento CInque Stelle di Bari critica il Comune sulle nuove giostrine installate qualche giorno fa in un'area del quartiere Sant'Anna, chiedendo interventi urgenti alla Ripartizione Lavori Pubblici: "Quando si è pubblici amministratori non sono ammessi errori di questo tipo - spiega il consigliere Sabino Mangano - : una volta rimosso il reticolato del cantiere dall'area delle giostrine, queste risultano accessibili e fruibili. Tant'è che nella zona erano presenti anche dei bimbi, insieme alle loro mamme".

"Un vero peccato - aggiunge il consigliere del Municipio I Italo Carelli - l'occasione persa di consegnare dei lavori eseguiti a regola d'arte cosi come ci si aspetta soprattutto nelle forniture di arredi urbani destinati ai più piccoli, ma ormai questa amministrazione passerà alla storia per le tante opere incompiute".